Натомість не варто "тягнути" у своє мовлення фрази з мови агресора. Краще пошукати відповідники у солов'їній.

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Як сказати українською "вішати лапшу"

Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку 1+1" розповів, як збагатити свій словник фразеологізмами. Адже часто чує, як мовці вдаються до російських стійких сполук.

Так, вчитель поділився тим, як варто замінити такий російський фразеологізм як "вешать лапшу". При цьому порадив не перекладати фразу дослівно – тобто не казати "вішати лапшу" або "вішати локшину".

Вислів означає "вводити когось в оману". Українською потрібно казати "замилювати очі",

– наголосив Авраменко.



Як сказати українською "вішати лапшу" / скриншот відео