Чимало імен запозичено з давньоєврейської мови, як-от Єлизавета. А якої форми воно набуло в українській мові розповідає 24 Канал.

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Як називати Лізу українською

Повна версія імені Ліза – Єлизавета. Воно походить з давньоєврейської мови від слова "elisheva" (на івриті אֱלִישֶׁבַע‬), що в перекладі означає "клятва, Богом я клянуся". До нас прийшло разом із християнством, через грецьку і церковнослов'янську мови. Єлизавета була матір'ю святого Івана Хрестителя, тому вона вшановується у християнських святах.

Ім'я поширене у християнському світі і у кожній мові має своє звучання – Елізабет, Ізабелла, Альжбета, Ельжбета, Ельза, Еліза та інші. Кожне з них є окремим іменем, яким допустимо назвати дівчинку і в Україні.

Це дуже красиве ім'я має популярність у багатьох країнах. У рейтингу популярних жіночих імені ім'я Єлизавета займає 7 – 8 позиції щороку. За статистикою припадає на 34 – 38 дівчаток з 1000 новонароджених.

У слов'янську мову спочатку ім'я набуло форми Лизавета, (воно і досі існує у болгар) чи Лізавета. А згодом у російській мові набуло форми Єлизавета і так перекочувало в українську мову.

Однак, ці імена в російські й і українській мові різняться звучанням: українською – Єлизавета, російською – Єлізавєта.

У народі були поширені варіанти Лисавета, а також Савета. Існувала давньоруська форма Олісава (іноді Олисава) – гарно ж, чи не так?

Єлизавета може бути Олісавою / Freepik

А от при скороченні воно має варіант Ліза, та чимало пестливих форм:

Лізонька

Лізочка

Лізуня

Лізунчик

Лізусечка

Лізенька

Більш грайливі та ласкаві:

Лізуся

Лізунка

Лізулька

Ліззі

Лі

Лізонь

Лізу

Але зауважимо, що звертання – Лізушка, Лізуша, Лізочек є російськими, по типу варіанту Танюша, тому краще оберіть одну з українських версій

Вибір звертання залежить від ваших стосунків з Лізою та того, яке звертання вам здається найбільш доречним і приємним. Але нехай воно буде українським!