І у жодному разі не "тягнути" в нашу мову російські фрази. Навіть якщо не знаєте, як сказати українською.

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Як сказати українською "кому счастье, а кому несчастье"

Відомий український учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" підказав одну фразу, російську версію якої треба забути. Це вислів "кому счастье, а кому несчастье".

Цю фразу можна почути з уст людей, які потрапили у якусь не дуже приємну ситуацію. Натомість в українській мові є цікавий відповідник, який ви можете сміливо вживати.

Запам'ятайте українську приказку – "кому весілля, а курці – смерть!",

– наголосив Авраменко.

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