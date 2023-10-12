Зокрема, окрасою вашого мовлення можуть стати фразеологізми. Вони – частина культурної скарбниці нашого народу, зазначає Освіта 24.
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Що означає фразеологізм "брати ноги на плечі"
Українська мова справді може похизуватися багатством фразеологізмів.
Так, розкриємо значення одного з них – "брати ноги на плечі". Він означає "швидко йти, тікати".
Якщо зазирнути в історію, побачимо: колись взуття для звичайних людей було розкішшю. Тож його берегли, а мандрували люди переважно пішки. Часто, щоб заощадити на взутті, люди ходили босоніж, а чоботи перекидали через плече. Зокрема, тоді, коли бігли, тікали від лиха.
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Як українською красиво назвати "штопор"
- Відомий популяризатор української мови Андрій Шимановський розповідає про автентичні українські слова, які нещадно викорінювала радянська влада.
- Так, він навів приклад того, як красиво українською можна назвати "штопор".
- Для цього вам знадобляться такі слова як "коркОтяг" і "вИвертка".