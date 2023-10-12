В частности, украшением вашей речи могут стать фразеологизмы. Они – часть культурной сокровищницы нашего народа, отмечает Образование 24.

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Что означает фразеологизм "брать ноги на плечи"

Украинский язык действительно может похвастаться богатством фразеологизмов.

Заметим! Фразеологизм – это фиксированное многословное выражение (фраза, поговорка). Он наделен переносным значением, которое вы не поймете из значений отдельных слов.

Так, раскроем значение одного из них – "брать ноги на плечи". Он значит "быстро идти, убегать".

Если заглянуть в историю, увидим: когда обувь для обычных людей была роскошью. Его берегли, а путешествовали люди преимущественно пешком. Часто, чтобы сэкономить на обуви, люди ходили босиком, а сапоги опрокидывали через плечо. В частности, когда бежали, убегали от беды.

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Как на украинском красиво назвать "штопор"