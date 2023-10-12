В частности, украшением вашей речи могут стать фразеологизмы. Они – часть культурной сокровищницы нашего народа, отмечает Образование 24.
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Что означает фразеологизм "брать ноги на плечи"
Украинский язык действительно может похвастаться богатством фразеологизмов.
Так, раскроем значение одного из них – "брать ноги на плечи". Он значит "быстро идти, убегать".
Если заглянуть в историю, увидим: когда обувь для обычных людей была роскошью. Его берегли, а путешествовали люди преимущественно пешком. Часто, чтобы сэкономить на обуви, люди ходили босиком, а сапоги опрокидывали через плечо. В частности, когда бежали, убегали от беды.
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Как на украинском красиво назвать "штопор"
- Известный популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказывает об аутентичных украинских словах, беспощадно искореняемых советскими властями.
- Так, он привел пример того, как красиво на украинском можно назвать "штопор".
- Для этого вам понадобятся такие слова как "коркОтяг" и "вИвертка" (укр.).