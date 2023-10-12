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Как на украинском красиво назвать "штопор"
Так, в своем видео Андрей Шимановский сообщает, какими красивыми украинскими словами можно заменить слово "штопор".
Так что вы можете сказать так:
- коркОтяг;
- вИвертка.
Также популяризатор языка советует не говорить "вино бродить" (укр.), ведь в русском языке есть выражение "вино бродит". Лучше сказать "вино шумує" (укр.).
При этом помните, что бутылку вина мы (укр.) "не відкриваємо – а відкорковуємо".
Как красиво на украинском назвать "штопор" / скриншот видео
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Как сказати на украинском "пеняй на себя"
- Известный языковед Александр Авраменко не советует употреблять фразу "пеняй на себя".
- Все потому, что это русское изречение.
- В нашем языке есть колоритный фразеологизм – "бачили очі, що купували – їжте, хоч і повилазьте" (укр.).