Так что лучше забудьте о нем. Как сказать на украинском, читайте дальше.
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Как сказать на украинском "пеняй на себя"
Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" заявил: сегодня будем обогащать свой словарь фразеологизмами.
И предложил вообразить ситуацию: вы не проверили дату, до которой нужно употребить продукт, и принесли его домой.
Что ж – "напяйте на себя". Нет! "Пенят на себя" – это русское изречение. В нашем языке на этот случай есть колоритный фразеологизм – "бачили очі, що купували – їжте, хоч і повилазьте" (укр.),
– рассказал языковед.
Как сказать на украинском "пеняй на себя" / скриншот видео
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Что означает слово "мысль"
- Многие украинцы считают, что слово "мысль" означает мнение. Но это не так.
- Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко раскрыл подлинное значение этого слова.
- В древности "мыслю" называли белку, уточнил он.