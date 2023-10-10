Также земляки могут придавать словам иного значения, чем они имеют на самом деле. Одним из таких есть "мысль".

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Что означает слово "мысль"

Многие украинцы могут подумать, что слово "мысль" означает "думку" (укр.). Однако это не так.

Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" раскрыл истинное значение этого слова.

В древности "мыслю" называть белку,

– рассказал он.

И добавил, что это слово можно заметить во фразеологизме "растекаться мыслью по древу". Он означает "подробно о чем-либо рассказывать, быть многословным".

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Как сказать на украинском "редко, но метко"