Также земляки могут придавать словам иного значения, чем они имеют на самом деле. Одним из таких есть "мысль".
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Что означает слово "мысль"
Многие украинцы могут подумать, что слово "мысль" означает "думку" (укр.). Однако это не так.
Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" раскрыл истинное значение этого слова.
В древности "мыслю" называть белку,
– рассказал он.
И добавил, что это слово можно заметить во фразеологизме "растекаться мыслью по древу". Он означает "подробно о чем-либо рассказывать, быть многословным".
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Как сказать на украинском "редко, но метко"
- Авраменко также рассказывал, как на украинском заменить фразу "редко, но метко".
- Следует говорить "раз, та гаразд" или "хоч раз, зате гаразд" уточнил языковед.