В частности, не стоит употреблять суржик для обозначения названия работников почты. Как ни в коем случае нельзя называть почтальонов, подскажет Образование 24.

Читайте Они – не врачи и не спасатели: как правильно на украинском называть профессии

Как ни в коем случае нельзя называть почтальонов

Так, служащего почты, разносящего корреспонденцию и журналы адресатам, следует называть (укр.) "листоношею" или "поштарем". И ни в коем случае – "почтальйоном". Это слово является суржиковым. Как и слово "почта", ведь правильным является "пошта" (укр.).

Также имейте в виду: почтальоны приносят вам не "пісьма", а "листи" (укр.).

При этом вы можете получить от почтальона "рекомендований лист", а не "заказне письмо" (укр.).

Смотрите также "Жители" или "жители": как правильно сказать на украинском

"Мешканці" или "жители": как правильно на украинском