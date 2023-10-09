В частности, не стоит употреблять суржик для обозначения названия работников почты. Как ни в коем случае нельзя называть почтальонов, подскажет Образование 24.
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Как ни в коем случае нельзя называть почтальонов
Так, служащего почты, разносящего корреспонденцию и журналы адресатам, следует называть (укр.) "листоношею" или "поштарем". И ни в коем случае – "почтальйоном". Это слово является суржиковым. Как и слово "почта", ведь правильным является "пошта" (укр.).
Также имейте в виду: почтальоны приносят вам не "пісьма", а "листи" (укр.).
При этом вы можете получить от почтальона "рекомендований лист", а не "заказне письмо" (укр.).
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"Мешканці" или "жители": как правильно на украинском
- Часто украинцы не знают, какое слово лучше употреблять – "мешканці" или "жителі" (укр.).
- Известный языковед Александр Авраменко рассказал, что эти слова синонимы.
- Все же посоветовал с населенными пунктами и странами употреблять наше древнее слово "житель".
- А вот с жильем лучше употреблять заимствованное слово "мешканець" (укр.).