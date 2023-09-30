В частности, земляки часто думают, в каком случае употреблять слово "мешканці", а в каком – "жителі". Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" объяснил, как правильно их употреблять.

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"Мешканці" или "жителі": как правильно сказать на украинском

Авраменко подчеркнул: эти слова – синонимы.

Можно сказать и "житель", и "мешканець" (укр.) Полтавы. Так же и "жителі", и "мешканці" (укр.) высотных домов,

– уточнил языковед.

Все же каждое из этих слов имеет свои оттенки, добавил учитель.

С населенными пунктами и странами лучше употреблять наше древнее слово "житель". К примеру, "жителі" (укр.) Львова, жители Чехии. А с жильем – заимствованное из польского языка слово "мешканець" (укр.). Например, "мешканці" (укр.) многоквартирных домов,

– акцентировал Авраменко.

При этом напомнил, что "мешканцями" (укр.) также называют животных, населяющих определенную местность.



"Мешканці" или "жителі: как правильно сказать по-украински / скриншот видео