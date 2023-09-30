Зокрема, краяни часто думають, у якому разі вживати слово "мешканці", а в якому – "жителі". Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" пояснив, як правильно їх вживати.
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Мешканці чи жителі: як правильно сказати українською
Авраменко наголосив: ці слова – синоніми.
Можна сказати і житель, і мешканець Полтави. Так само і жителі, і мешканці висотних будинків,
– уточнив мовознавець.
Все ж кожне з цих слів має свої відтінки, додав вчитель.
Із населеними пунктами і країнами краще вживати наше давнє слово "житель". Наприклад, жителі Львова, жителі Чехії. А з житлом – запозичене з польської мови слово "мешканець". Наприклад, мешканці багатоквартирних будинків,
– акцентував Авраменко.
При цьому нагадав, що мешканцями також називають тварин, які населяють певну місцевість.
Мешканці чи жителі: як правильно сказати українською / скриншот відео