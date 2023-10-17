Тож про нього треба забути. Як сказати українською, підкаже Освіта 24.

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Як правильно українською назвати кольцо

Якщо заглянути у словник синонімів, можна знайти у ньому такі українські відповідники до слова "кольцо":

обручка;

каблучка;

коло;

кільце;

колечко (розмовне).

Так, якщо ми говоримо про прикрасу на палець, то варто вживати слова "обручка" (весільна) та "каблучка". Також до цих слів є ще синонім "перстень". Це слово можна використовувати у значенні кільця з дорогого металу та шлюбної обручки.

Що цікаво, кільце (як у російській мові "кольцо") ви можете також зустріти у спорті – "вправи на кільцях" (гімнастичному приладі). А у місті – "трамвайне кільце".

Можете іноді почути навіть фразу "річні кільця" – тобто концентричні шари деревини.

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Як українською назвати "штопор"

Популяризатор української мови Андрій Шимановський радить: слово "штопор" можна замінити такими красивими словами: