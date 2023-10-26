Как на украинском заменить русскую фразу "не сметь"

Но этого делать не надо. Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, какую фразу нужно заменить в частности.

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Да, из уст краян часто можно услышать фразу "Не сметь!". Однако ее нужно забыть. Тем более что в украинском языке есть красивый подходник.

"Не сметь!" – "Зась!",

– так посоветовал заменить эту фразу на украинском Авраменко.

И добавил, что не всегда нужно дословно переводить изречения с языка на язык. Ведь у каждого языка свой колорит, уточнил он.

Также языковед посоветовал уважать себя и заботиться о чистоте своего языка.

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