В частности, фразеологизмы. Иногда одно слово перевести можно только с помощью нескольких языков.
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Как сказать на украинском "взгрустнулось"
Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал о некоторых трудностях, которые возникают при переводе с одного языка на другой.
Авраменко при этом подчеркнул: иногда дословно перевести устойчивое соединение слов – бесполезное дело, поскольку во фразеологизмах запечатлена народная ментальность. И привел пример.
Одно русское слово "взгрустнулось" можно перевести с помощью двух украинских – "обгорнув смуток",
– уточнил он.
Как сказать на украинском "оставить в покое"
- Авраменко также призвал не употреблять фразу "залишити когось у спокої" (укр.). Это калька из русского.
- Надо говорить не "залиште мене у спокої", а "дайте мені спокій" (укр.).
- Оставить (укр. залишити), по словам языковеда, можно что-то по наследству.