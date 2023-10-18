Зокрема, фразеологізми. Іноді одне слово перекласти можна лише за допомогою кількох з іншої мови.
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Як сказати українською "взгрустнулось"
Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів про деякі труднощі, які виникають під час перекладу з однієї мови на іншу.
Авраменко при цьому наголосив: іноді дослівно перекласти стійку сполуку слів – марна справа, оскільки у фразеологізмах закарбована народна ментальність. І навів приклад.
Одне російське слово "взгрустнулось" можна перекласти за допомогою двох українських – "огорнув смуток",
– уточнив він.
Як сказати українською "оставить в покое"
- Авраменко також закликав не вживати фразу "залишити когось у спокої". Це калька з російської.
- Треба казати не "залиште мене у спокої", а "дайте мені спокій".
- Залишити, за словами мовознавця, можна щось у спадок.