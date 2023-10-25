Одним из таких слов является "коричневый". Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, какой это цвет и каким синонимом его можно заменить.
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Что в украинском языке означает "брунатний"
Авраменко уточнил: "брунатний" (укр.) – это коричневый цвет.
И добавил, что в английском языке есть слово с таким же корнем – "браун", что означает коричневый.
К теме Как на украинском сказать "взгрустнулось"
Как сказать на украинском "взгрустнулось"
- Александр Авраменко также рассказывал о трудностях перевода с одного языка на другой.
- В частности, уточнил, как правильно перевести русское слово "взгрустнулось".
- По-украински надо говорить "обгорнув смуток".