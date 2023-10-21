Образование 24 при этом советует школьникам и даже учителям и родителям учеников правильным украинским языком высказываться об отдыхе детей от учебы. И в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" мы вам в этом поможем.
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Как правильно на украинском говорить о каникулах
В сорок седьмой подборке подскажем, какие слова-покручи вы можете слышать и даже употреблять на тему каникул. Также предлагаем вам правильные варианты, которые нужно запомнить.
- перерив – перерва;
- учьоба – навчання;
- ученікі – учні;
- віддихати – відпочивати;
Поэтому ученикам (укр. учням), которые будут иметь перерыв в учебе (укр. перерву у навчанні) и смогут наконец отдохнуть (укр. відпочити), следует не забывать о чистоте своего языка. И не говорить, что вы как (укр.) "ученікі" нарешті матимете "перерив в учьобі" і зможете "віддихнути".
- на наступній неділі – наступного тижня;
- відкласти у сторону – відкласти убік;
- заніматися – навчатися;
- учебник – підручник;
Так, на следующей неделе вы сможете отложить учебники в сторону (укр. відкласти підручники убік) и не наконец-то не учиться (укр. не вчитися). Только не говорите, что вы (укр.) "на наступній неділі" відкладаєте "в сторону учебники" і не будете "займатися".
- знаходитися – перебувати;
- задали домашнє заданіє – дали домашнє завдання;
Если вы уже (укр.) "перебуваєте, а не знаходитеся" на каникулах, не забудьте и о домашнем задании, которое вам дали (укр. домашнє завдання, яке вам дали. Только не вспоминайте (укр.) "про домашнє "заданіє", яке вам "задали".
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- заставили – змусили;
- по цих розділах – з цих розділів;
- шевеліть мозгами – поміркуйте;
Если вас вдруг заставили (укр. змусили) изучить или повторить определенные темы, ведь из отдельных разделов (укр. з окремих розділів) будет контрольная, подумайте (укр. поміркуйте) хорошо, когда лучше снова взяться за гранит науки. И имейте в виду: не стоит говорить, что вас "заставили" учиться, потому что заставлять можно мебелью комнату. Также не говорите, что контрольная будет "по определенным разделам" (укр. "по певних розділах") и вы вынуждены еще и во время каникул "шевелити мозгами" (укр.).
- осінню – восени;
Также помните: на первый в этом учебном году отдых от учебы вы идете "восени, а не "осінню" (укр.).