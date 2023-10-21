Освіта 24 при цьому радить школярам і навіть вчителям та батькам учнів правильною українською висловлюватися про відпочинок дітей від навчання. І у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" ми вам у цьому допоможемо.

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Як правильно українською говорити про канікули

У сорок сьомій добірці підкажемо, які слова-покручі ви можете чути та навіть вживати на тему канікул. Також пропонуємо вам правильні варіанти, які треба запам'ятати.

перерив – перерва;

учьоба – навчання;

ученікі – учні;

віддихати – відпочивати;

Отож учням, які матимуть перерву у навчанні і зможуть нарешті відпочити, варто не забувати про чистоту своєї мови. І не казати, що ви як "ученікі" нарешті матимете "перерив в учьобі" і зможете "віддихнути".

на наступній неділі – наступного тижня;

відкласти у сторону – відкласти убік;

заніматися – навчатися;

учебник – підручник;

Так, наступного тижня ви зможете відкласти підручники убік і не нарешті не навчатися. Тільки не кажіть, що ви "на наступній неділі" відкладаєте "в сторону учебники" і не будете "займатися".

знаходитися – перебувати;

задали домашнє заданіє – дали домашнє завдання;

Якщо ж ви вже перебуваєте, а не знаходитеся на канікулах, не забудьте і про домашнє завдання, яке вам дали. Тільки не згадуйте про домашнє "заданіє", яке вам "задали".

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заставили – змусили;

по цих розділах – з цих розділів;

шевеліть мозгами – поміркуйте;

Якщо ж вас раптом змусили вивчити чи повторити певні теми, адже з окремих розділів буде контрольна, поміркуйте добре, коли краще знову взятися за граніт науки. І майте на увазі: не варто казати, що вас "заставили" вчитися, бо заставляти можна меблями кімнату. Також не кажіть, що контрольна буде "по певних розділах" і ви маєте ще й у час канікул "шевелити мозгами".

осінню – восени;

Також пам'ятайте: на перший у цьому навчальному році відпочинок від навчання ви йдете восени, а не "осінню".