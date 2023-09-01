Сьогодні ж вони разом з батьками та вчителями відзначають День знань – також офлайн або онлайн. Натомість 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, якими суржиковими словами не варто "грішити" у цей першовересневий день.

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Як святкують День знань 2023 в Україні

1 вересня 2023 року не у всіх містах та регіонах України відбудуться святкові лінійки. Через складну безпекову ситуацію чимало учнів та вчителів не святкуватиме старт нового навчального року. У деяких школах при цьому традиційні лінійки замінили на екскурсії, подорожі, квести та збори для ЗСУ.

Як правильно українською говорити про День знань

Так, у сороковій добірці розповімо вам про часті помилки, які можна почути у розповідях про День знань. Також запропонуємо запам'ятати правильні варіанти, аби ви назавжди позбулися суржикових слів.

День знаній – День знань;

ученікі – учні;

учітєля – вчителі;

собралися – прийшли, зібралися;

празнічний – святковий;

Перш за все запам'ятайте: з нагоди Дня знань на святкову лінійку прийшли, зібралися учні та вчителі. А не з нагоди Дня знаній на празнічну лінійку собралися ученікі і учітєля.

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приймати участь – брати участь;

подарити – подарувати;

Учні при цьому беруть участь у святі і можуть подарувати вчителям квіти. А не приймають участь і будуть дарити квіти.

успокоїти – втихомирити, заспокоїти;

получив зауваження – одержав, отримав зауваження;

мішати – заважати;

Вчителі при цьому намагаються втихомирити, заспокоїти свій клас, а не успокоїти його. Окремі учні навіть можуть отримати зауваженя, а не получити, бо заважають, а не мішають.

отримувати освіту – здобувати освіту;

учбовий заклад – навчальний заклад;

в адрес школи – про школу;

Також не забувайте: учні здобувають освіту, а не отримують її в обраному навчальному, а не учбовому закладі. І кажуть багато хорошого про свою школу, а не в її адрес.

Тож гарного та спокійного вам початку нового навчального року, дорогі учні та вчителі. І у такий святковий день та згодом пильнуйте, щоб ви і ваші колеги та однокласники розповідали про День знань 2023 без суржику!