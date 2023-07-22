При цьому з вуст окремих вступників іноді можна почути суржикові фрази. Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як не допускати мовних помилок, розповідаючи про вступну кампанію.
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Як правильно українською говорити про вступ
У тридцять сьомій добірці розповімо вам, які слова не варто вживати, коли говорите про вступ до омріяних вишів, і які правильні українські відповідники вживати натомість.
- вступна кОмпанія – вступна кАмпанія;
- здавати документи – подавати документи;
Перш за все пам'ятайте, що вступна кАмпанія, а документи ви подаєте.
- здавати екзамени – складати іспити, екзамени;
- льгота – пільга;
Іспити чи екзамени ви на окремі спеціальності можете не складати, якщо маєте пільги.
- поступати – вступати;
- отримати освіту – здобути освіту;
- ВУЗ – ЗВО, виш;
Також майте на увазі: ви вступаєте у ЗВО чи виш, щоб здобути вищу освіту.
І не використовуйте суржикову абревіатуру "ВУЗ" ("вищий учбовий заклад"), адже в українській мові немає слова "учбовий" – є навчальний.
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- учбовий заклад – навчальний заклад;
- ведучий виш – провідний виш;
Обираєте при цьому провідний навчальний заклад.
- число поступаючих повисилося – кількість вступників збільшилася;
- приймати рішення – ухвалювати рішення.
І думаєте, яке ж рішення ухвалити і куди вступити, поки кількість вступників у всіх ЗВО збільшується.
При цьому пам'ятайте: сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу взагалі не притаманні. Тобто дієприкметники, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий.