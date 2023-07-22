При цьому з вуст окремих вступників іноді можна почути суржикові фрази. Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як не допускати мовних помилок, розповідаючи про вступну кампанію.

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Як правильно українською говорити про вступ

У тридцять сьомій добірці розповімо вам, які слова не варто вживати, коли говорите про вступ до омріяних вишів, і які правильні українські відповідники вживати натомість.

вступна кОмпанія – вступна кАмпанія;

здавати документи – подавати документи;

Перш за все пам'ятайте, що вступна кАмпанія, а документи ви подаєте.

Зверніть увагу! Не плутайте слова "компанія" і "кампанія". Кампанія – це сукупність заходів, спрямованих на досягнення якоїсь мети. Компанія – це синонім до слова товариство".

здавати екзамени – складати іспити, екзамени;

льгота – пільга;

Іспити чи екзамени ви на окремі спеціальності можете не складати, якщо маєте пільги.

поступати – вступати;

отримати освіту – здобути освіту;

ВУЗ – ЗВО, виш;

Також майте на увазі: ви вступаєте у ЗВО чи виш, щоб здобути вищу освіту.

І не використовуйте суржикову абревіатуру "ВУЗ" ("вищий учбовий заклад"), адже в українській мові немає слова "учбовий" – є навчальний.

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учбовий заклад – навчальний заклад;

ведучий виш – провідний виш;

Обираєте при цьому провідний навчальний заклад.

число поступаючих повисилося – кількість вступників збільшилася;

приймати рішення – ухвалювати рішення.

І думаєте, яке ж рішення ухвалити і куди вступити, поки кількість вступників у всіх ЗВО збільшується.

При цьому пам'ятайте: сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу взагалі не притаманні. Тобто дієприкметники, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

Тож успіхів вам під час вступної кампанії. І як майбутні студенти найкращих українських вишів забудьте про суржик!