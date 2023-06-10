При цьому випускникам варто пам'ятати не лише вивчений матеріал з обраних предметів, а й правильно висловлюватись і про тестування загалом. І у цьому допоможе 24 Канал.

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Як правильно українською говорити про НМТ

У тридцять першій добірці розповімо вам, як правильно говорити про складання національного мультипредметного тесту. А також про те, які суржикові фрази забути, коли розповідаєте про результати тестування.

здавати екзамени ;

; провірка знань;

Перш за все пам'ятайте, що НМТ дозволить перевірити, а не провірити ваші знання. Також ви складатимете іспити чи екзамени, а не здаватимете їх.

приймати участь;

знания;

При цьому майте на увазі, що в мультитесті ви берете участь, а не приймаєте. І не кажіть про перевірку знаній, бо ви маєте хороші знання.

ученик;

пробіли у знаннях;

Якщо ваш однокласник каже, що не вивчив кілька тем з історії, кажіть, що цей учень має певні прогалини у знаннях, а не ученик має пробіли.

доказати теорему;

задания;

Якщо ж завдання з математики справді складні і ви не можете довести певну теорему, пам'ятайте і про суржик. Не кажіть згодом, що заданія бути важкі, а теорему я не знав / -ла, як доказати.

ошибки;

вірна відповідь;

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Згодом ви зможете дізнатися усі правильні відповіді на завдання НМТ і побачити свої помилки. Тільки не кажіть про "ошибки" і "вірні" відповіді. Пам'ятайте: вірно можна когось кохати, а відповіді є правильними.

приймати рішення;

поступати;

ВУЗ;

учбовий заклад.

Тож, якщо ви складете НМТ на високий бал, матимете кращі шанси вступити в омріяний виш. Адже саме від результатів мультитесту залежить, яке рішення зможете ухвалити щодо вступу та студентом якого навчального закладу станете згодом.

Але спочатку забудьте про такі суржикові слова та фрази як "приймати рішення", бо рішення ухвалюють, поступати, бо ви вступаєте. Також про ВУЗ, бо в Україні функціонують ЗВО (заклади вищої освіти) або виші, які є навчальними, а не учбовими закладами.

Тож успіхів вам на тестуванні! І розповідайте про НМТ правильною українською!