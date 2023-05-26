Поки представники української влади та силових структур обговорюють деталі контрнаступу ЗСУ, 24 Канал розповість, як правильно говорити про нього українською.

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Як правильно говорити українською

У двадцять дев'ятій добірці підкажемо вам, про які суржикові слова треба забути, коли розповідаєте про контрнаступ нашої армії.

контрнаступлєніє – контрнаступ;

направлєніє – напрям;

оружиє – зброя;

Запад – Захід;

Поки Київ чекає на обіцяну зброю від Заходу, ми радимо вам не вживати такі слова як "контрнаступлєніє", "направлєніє", "оружиє" і "Запад".

побєда – перемога;

вайна – війна;

Якщо Україна отримає потрібну кількість зброї та техніки, від західних партнерів, то зможе здобути чимало перемог на полі бою та згодом – головну перемогу у цій війні. Тільки не кажіть "пабєду" в "вайнє".

преступники – злочинці;

наказані – покарані;

мір – світ;

унічтожити – знищити;

Кіріл – Кирило;

Ба більше: Україна не лише переможе у російсько-українській війні – усі російській воєнні злочинці будуть покарані. Очільник нашої розвідки Кирило Буданов запевнив: останніх знайдуть у будь-якій точці світу і знищать.

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І тут майте на увазі: не вживайте такі суржикові слова як "преступники", "наказані", "мір", "унічтожити". Також пам'ятайте, що очільника ГУР МО звати Кирило, а Кіріл – це глава Російської православної церкви, який підтримує війну в Україні.

ад – пекло

Голова української розвідки при цьому пообіцяв "справжнє пекло" росіянам. Він заявив:

"Російська орда захлинеться кров'ю своїх солдатів на нашій українській землі! Бо жодна армія світу не здолає націю, яка має невмирущу волю до життя, незламну силу духу й могутнє, відважне військо!".