Поки представники української влади та силових структур обговорюють деталі контрнаступу ЗСУ, 24 Канал розповість, як правильно говорити про нього українською.
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Як правильно говорити українською
У двадцять дев'ятій добірці підкажемо вам, про які суржикові слова треба забути, коли розповідаєте про контрнаступ нашої армії.
- контрнаступлєніє – контрнаступ;
- направлєніє – напрям;
- оружиє – зброя;
- Запад – Захід;
Поки Київ чекає на обіцяну зброю від Заходу, ми радимо вам не вживати такі слова як "контрнаступлєніє", "направлєніє", "оружиє" і "Запад".
- побєда – перемога;
- вайна – війна;
Якщо Україна отримає потрібну кількість зброї та техніки, від західних партнерів, то зможе здобути чимало перемог на полі бою та згодом – головну перемогу у цій війні. Тільки не кажіть "пабєду" в "вайнє".
- преступники – злочинці;
- наказані – покарані;
- мір – світ;
- унічтожити – знищити;
- Кіріл – Кирило;
Ба більше: Україна не лише переможе у російсько-українській війні – усі російській воєнні злочинці будуть покарані. Очільник нашої розвідки Кирило Буданов запевнив: останніх знайдуть у будь-якій точці світу і знищать.
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І тут майте на увазі: не вживайте такі суржикові слова як "преступники", "наказані", "мір", "унічтожити". Також пам'ятайте, що очільника ГУР МО звати Кирило, а Кіріл – це глава Російської православної церкви, який підтримує війну в Україні.
- ад – пекло
Голова української розвідки при цьому пообіцяв "справжнє пекло" росіянам. Він заявив: