8 травня українці висловлюють повагу і вдячність усім борцям проти нацизму. Буданов зауважив, що на сьогодні Україна, на жаль, знову є епіцентром протистояння агресору.
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Звернення Буданова до українців
За словами очільника розвідки, нині ми ціною своїх життів боронимо не лише себе, а й увесь світ. Розв’язавши війну, окупанти бачили свій імперський проєкт як кінець "української історії". Однак терористи зіткнулися з безпрецедентною мужністю, самовідданістю й професіоналізмом наших героїв на полі бою.
А головне – тотальним, всеохоплюючим спротивом усього українського народу. Ми стоїмо міцно, боремося й живемо! Перемога буде нашою!
– зазначив Буданов.
Він наголосив, що за кожну ракету і бомбу, за кожен зруйнований будинок, незліченні жертви й страждання дітей і матерів українці помстяться Росії.
"Російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на нашій українській землі! Бо жодна армія світу не здолає націю, яка має невмирущу волю до життя, незламну силу духу й могутнє, відважне військо!" – підкреслив очільник ГУР МО України.
День пам'яті й примирення: що відомо
- 8 травня – це День примирення, коли відзначають закінчення Другої світової війни в Європі та підписання акту про безумовну капітуляцію Німеччини 8 травня 1945 року. Цей день є важливим символом кінця війни в Європі та перемоги над нацизмом.
- Деякий час Україна святкувала День перемоги 9 травня. Але у 2015 році Верховна Рада встановила День пам'яті й примирення, а також День перемоги над нацизмом 8 травня.
- Червоний мак є символом цієї події, який означає кров від кулі.