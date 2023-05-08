8 мая украинцы выражают уважение и признательность всем борцам против нацизма. Буданов отметил, что на сегодняшний день Украина, к сожалению, снова является эпицентром противостояния агрессору.

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Обращение Буданова к украинцам

По словам главы разведки, сейчас мы ценой своих жизней защищаем не только себя, но и весь мир. Развязав войну, оккупанты видели свой имперский проект как конец "украинской истории". Однако террористы столкнулись с беспрецедентным мужеством, самоотверженностью и профессионализмом наших героев на поле боя.

А главное – тотальным, всеобъемлющим сопротивлением всего украинского народа. Мы стоим крепко, боремся и живем! Победа будет нашей!

– отметил Буданов.

Он подчеркнул, что за каждую ракету и бомбу, за каждый разрушенный дом, бесчисленные жертвы и страдания детей и матерей украинцы отомстят России.

"Российская орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле! Потому что ни одна армия мира не преодолеет нацию, у которой есть бессмертная воля к жизни, несокрушимая сила духа и могучее, отважное войско!" – подчеркнул глава ГУР МО Украины.

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