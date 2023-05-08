Президент подчеркнул, что сейчас украинцы возвращают нашему государству честную историю без идеологических примесей. Украинский лидер напомнил, что в этот день, 78 лет назад, вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта.

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День мира Украина будет отмечать вместе с Европой

Зеленский сообщил, что подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов.

Глава государства заверил, что мир никогда не забудет вклад украинского народа в победу над нацизмом.

Как тогда мы вместе уничтожали зло, так и сейчас мы вместе уничтожаем аналогичное зло. К сожалению, зло вернулось. Хотя агрессор теперь другой, у него та же цель – порабощение или уничтожение. И как тогда мы опирались на общую силу свободных народов, так и сейчас мы сражаемся против зла вместе со свободным миром, вместе со свободной Европой. И мы победим! Будет день нашей победы – День победы Украины,

– сказал президент.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Зеленский сказал, что героизм миллионов украинцев в той войне против нацизма мы видим сейчас в действиях наших воинов, которые противостоят российскому нашествию. Украинцы боролись тогда и борются сейчас ради того, чтобы никто никогда снова не порабощал другие народы и не уничтожал другие страны. Глава государства заверил, что все то старое зло, которое возвращает современная Россия, будет разбито так же, как и был разбит нацизм.

Вместе со всей свободной Европой 9 мая в Украине отметим День Европы. Европы объединенной, в основе которой должен быть и мир. Европы нашей, частью которой Украина всегда была, есть и будет. Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм,

– отметил украинский лидер.

Он добавил, что сегодня, отдавая должное наиболее важной победе ХХ века, мы все ждем и приближаем новый великий день новой победы – победы Украины.