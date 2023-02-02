І навіть у такий непростий час не варто вживати суржик і псувати нашу мову "перевертнями" з мови тих, хто хоче знищити Україну. Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує допомагати вам позбуватися мовних покручів.

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Як говорити правильно

У тринадцятій добірці ми розкажемо вам, як правильно говорити українською про мобілізацію.

в цьом году – у цьому році;

прошлий – минулий;

наступлєніє – наступ;

учьот – облік;

Так, у цьому році, як і в минулому, через повномасштабний наступ Росії, в Україні триває мобілізація. І забудьте про "прошлий" "год", але пам'ятайте про "наступ". Та у жодному разі не "наступлєніє".

Відтак, якщо ви військовозобов'язані, мали стати на військовий облік. І саме "облік", а не "учьот".

обязаний – зобов'язаний;

получив – отримав;

явитися – з'явитися;

воєнкомат – військкомат;

Тож як торік, так і зараз чимало чоловіків призовного віку отримують повістки. Після цього вони зобов'язані з'явитися у військкоматі.



Мужні українські воїни / фото 24 Канал

І пам'ятайте, що повістку "отримують", а не "получають", після чого чоловіки "зобов'язані" "з'явитися" у "військкоматі", а не "обязані" "явитися" у "воєнкоматі".

відказатися – відмовитися;

відстрочка, відстрочення, відтермінування;

Тож відмовитися від служби такі особи не можуть. Хоча військовозобов'язаний може мати право на відстрочку. А ось тут будьте уважні і не кажіть "відказатися". При цьому майте на увазі, що слово "відстрочка" в українській мові є. Зазвичай вживається щодо військової служби.

дєлать – робити;

справка, довідка;

Більшість чоловіків після отримання повістки поспішає у військкомат. Однак є й такі, котрі не знають, що робити, бо служити не хочуть. І не забувайте, що саме "робити", а не "дєлать".

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Тож починають наводити справки і платити за різноманітні довідки. І тут також будьте уважні: ви можете вживати і слово "справка", і слово "довідка". А словосполучення "наводити справки" означатиме, що ви хочете дізнаватися про когось або про щось.

заграниця – закордон;

пограничники – прикордонники;

Тож поки одні ухилянти можуть платити за довідки, інші – особливо "унікальні" – примудряються тікати за кордон, замаскувавшись під жінок. Та, здається, наші прикордонники бачили вже всіляке. При цьому пам'ятайте, що треба вживати "закордон" замість "заграниця" і "прикордонники" замість "пограничники".



Прикордонники біля угорського кордону затримали чоловіка, який вдавав із себе жінку / фото ДПСУ

Але таких – одиниці. Більшість наших військовозобов'язаних чоловіків та жінок – сильні та відважні, тож виконують свій обов'язок перед Батьківщиною гідно. За що їм честь і хвала!