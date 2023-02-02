И даже в такое непростое время не стоит употреблять суржик и портить наш язык "оборотнями" из языка тех, кто хочет уничтожить Украину. Так что 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" продолжает помогать вам избавляться от речевых кручей.

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Как говорить правильно

В тринадцатой подборке мы расскажем вам, как правильно говорить по-украински о мобилизации.

в этом году – в этом году;

прошлый – прошлый;

наступление – наступление;

учет – учет;

Да, в этом году, как и в прошлом, из-за полномасштабного наступления России, в Украине продолжается мобилизация. И забудьте о "прошлом" "ч", но помните о "наступлении". Но ни в коем случае не "наступление".

Следовательно, если вы военнообязаны, то должны стать на военный учет. И именно "учет", а не "учет".

обязан – обязан;

получил – получил;

явиться – явиться;

военкомат – военкомат;

Так как в прошлом году, так и сейчас многие мужчины призывного возраста получают повестки. После этого они обязаны явиться в военкомате.



Мужественные украинские воины / фото 24 Канал

И помните, что повестку "получают", а не "получают", после чего мужчины "обязаны" "явиться" в "военном комате", а не "обязаны" "явиться" в "военкомате".

отказаться – отказаться;

отсрочка, отсрочка;

Так что отказаться от службы такие лица не могут. Хотя военнообязанный может иметь право на отсрочку. А вот здесь будьте внимательны и не говорите "отказаться". При этом имейте в виду, что слово " отсрочка в украинском языке есть. Обычно употребляется в отношении военной службы.

делать – делать;

справка, справка;

Большинство мужчин после получения повестки спешат в военкомат. Однако есть и такие, кто не знает, что делать, потому что служить не хотят. И не забывайте, что именно "делать", а не "делать".

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Поэтому начинают приводить справки и платить за различные справки. И здесь также будьте внимательны: вы можете употреблять и слово "справка", и слово "справка". А словосочетание "наводить справки" будет означать, что вы хотите узнавать о ком-то или о чем-то.

заграница – заграница;

пограничники – пограничники

Так что пока одни уклоняющие могут платить за справки, другие – особенно "уникальные" – умудряются убегать за границу, замассировавшись под женщинами. Но, кажется, наши пограничники видели уже всяческое. При этом помните, что нужно употреблять "заграницу" вместо "заграница" и "пограничники" вместо "пограничники".



Пограничники у венгерской границы задержали мужчину, который притворялся женщиной / фото ГНСУ

Но таких – единицы. Большинство наших военнообязанных мужчин и женщин – сильные и отважные, поэтому выполняют свой долг перед Родиной достойно. За что им честь и хвала!