Пока представители украинской власти и силовых структур обсуждают детали контрнаступления ВСУ, 24 Канал расскажет, как правильно говорить о нем на украинском.

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Как правильно говорить по-украински

В двадцать девятой подборке подскажем вам, о каких суржиковых словах нужно забыть, когда рассказываете о контрнаступлении нашей армии.

  • контрнаступлєніє – контрнаступ;
  • направлєніє – напрям;
  • оружиє – зброя;
  • Запад – Захід;

Пока Киев ожидает обещанного оружия от Запада, мы советуем вам не употреблять такие слова как "контрнаступлєніє", "направлєніє", "оружиє" и "Запад".

  • побєда – перемога;
  • вайна – війна;

Если Украина получит нужное количество оружия и техники от западных партнеров, то сможет одержать немало побед на поле боя и впоследствии – главную победу в этой войне. Только не говорите "пабєду" в "вайнє".

  • преступники – злочинці;
  • наказані – покарані;
  • мір – світ;
  • унічтожити – знищити;
  • Кіріл – Кирило;

Более того: Украина не только победит в российско-украинской войне – все российские военные преступники будут наказаны. Глава нашей разведки Кирилл Буданов заверил: последних найдут в любой точке мира и уничтожат.

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И здесь имейте в виду: не употребляйте такие суржиковые слова как "преступники", "наказані", "мір", "унічтожити". Также помните, что главу ГУР МО зовут Кирило, а Кіріл – это глава Русской православной церкви, поддерживающий войну в Украине.

  • ад – пекло;

Глава украинской разведки при этом пообещал "справжнє пекло" (укр.) россиянам. Он заявил: