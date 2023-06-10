При этом выпускникам следует помнить не только изученный материал по выбранным предметам, но и правильно высказываться и о тестировании в целом. И в этом поможет 24 Канал.
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Как правильно на украинском говорить о НМТ
В тридцать первой подборке расскажем вам, как правильно говорить о сдаче национального мультипредметного теста. А также о том, какие суржиковые фразы забыть, когда рассказываете о результатах тестирования.
- здавати екзамени;
- провірка знань;
Прежде всего, помните, что НМТ позволит "перевірити", а не "провірити" (укр.) ваши знания. Также вы будете "складати іспити чи екзаменти" (укр.), а не "здаватимете" (укр.) их.
- приймати участь;
- знания;
При этом учтите, что в мультитесте вы "берете участь, а не приймаєте" (укр.). И не говорите о проверке "знаній" потому что у вас хорошие "знання" (укр.).
- ученик;
- пробіли у знаннях;
Если ваш одноклассник говорит, что не изучил несколько тем по истории, говорите, что у этого ученика есть или "певні прогалини у знаннях, а не ученик має пробіли" (укр.).
- доказати теорему;
- задания;
Если же задачи по математике действительно сложны и вы не можете доказать определенную теорему, помните и о суржике. Не говорите впоследствии, что "заданія бути важкі, а теорему я не знав / -ла, як доказати" (укр.).
- ошибки;
- верный ответ;
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Впоследствии вы сможете узнать все правильные ответы на задачи НМТ и увидеть свои ошибки. Только не говорите о "ошибках" і "вірних" відповідях" (укр.). Помните: "вірно" (укрю) можно кого-то любить, а ответы правильны (укр. відповіді правильні).
- приймати рішення;
- поступати;
- ВУЗ;
- учбовий заклад.
Итак, если вы сложите НМТ на высокий балл, у вас будет лучшие шансы вступить в желанный вуз. Ведь именно от результатов мультитеста зависит, какое решение сможете принять по поступлению и студентом какого учебного заведения станете впоследствии.
Но сначала забудьте о таких суржиковых словах и фразах как "приймати рішення" (укр.), потому что "рішення ухвалюють" (укр.), "поступати, бо ви вступаєте" (укр.). Также о ВУЗе, потому что в Украине функционируют ЗВО (заклади вищої освіти) или "виші" (укр.), которые являются "навчальними, а не учбовими закладами" (укр.).