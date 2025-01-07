Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого LB. Он заявил, что отход от черно-белой системы "бюджетник – контрактник" и введение третьего механизма софинансирования, когда государство частично покрывает стоимость обучения, сработал хорошо.

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Сколько грантов получат первокурсники

Винницкий сообщил, что на бюджет приняли 68 тысяч студентов. В общем поступающих 2024 года было 169 тысяч.

Кстати, есть один интересный момент. Речь идет о поступающих в колледжи, которых в этом году стало 65 тысяч, а было 36 тысяч. Мы держим планку для поступления,

– уточнил он.

И добавил: сколько я такого слышу: "Как вы можете в военное положение делать НМТ на четыре предмета? Это издевательство над детьми". Но он нам нужен, чтобы высшее образование было действительно высшим. Итак, выпускники, которые не получили проходных баллов по НМТ, пошли в колледжи.

Интересно! Первый платеж (50% ежегодного гранта) должны были перечислить до 1 декабря 2024 года. Второй – до 1 апреля 2025 года. Размер гранта зависит от специальности и результатов НМТ-2024. Сумма гранта – от 15 тысяч до 37,5 тысяч гривен. Поступающие смогут полученную сумму гранта отдать в выбранный вуз.

И предложил вспомнить результаты исследования PISA. Они показывают, что в Украине есть школы и ученики, которые впереди планеты, а средний уровень по стране, мягко говоря, не самый лучший.

И поэтому эта цифра поступающих в колледжи меня радует, как ни странно. Потому что это означает, что наш фильтр на входе сработал правильно. Но в то же время очень важно обеспечивать качественную альтернативу,

– считает заместитель главы МОН.

Ранее мы рассказывали, какие специальности чаще всего выбирали поступающие в вузы 2024 года. Об этом читайте по ссылке.