Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти та науки Михайла Винницького LB. Він заявив, що відхід від чорно-білої системи "бюджетник – контрактник" і запровадження третього механізму співфінансування, коли держава частково покриває вартість навчання, спрацював добре.

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Скільки грантів отримають першокурсники

Винницький повідомив, що на бюджет прийняли 68 тисяч студентів. Загалом вступників 2024 року було 169 тисяч.

До речі, є один цікавий момент. Йдеться про вступників до коледжів, яких цього року стало 65 тисяч, а було 36 тисяч. Ми тримаємо планку для вступу,

– уточнив він.

І додав: скільки я такого чую: "Як ви можете у воєнний стан робити НМТ на чотири предмети? Це знущання з дітей". Але він нам потрібен, щоб вища освіта була дійсно вищою. Отже, випускники, які не отримали прохідних балів з НМТ, пішли в коледжі.

Цікаво! Перший платіж (50% щорічного гранту) мали перерахувати до 1 грудня 2024 року. Другий – до 1 квітня 2025 року. Розмір гранту залежить від спеціальності та результатів НМТ-2024. Сума гранту – від 15 тисяч до 37,5 тисячі гривень. Вступники зможуть отриману суму гранту віддати в обраний виш.

І запропонував пригадати результати дослідження PISA. Вони показують, що в Україні є школи й учні, які попереду всієї планети, а середній рівень по країні, м'яко кажучи, не найкращий.

І тому ця цифра вступників у коледжі мене тішить, як не дивно. Бо це означає, що наш фільтр на вході спрацював правильно. Але водночас дуже важливо забезпечувати якісну альтернативу,

– вважає заступник очільника МОН.

Раніше ми розповідали, які спеціальності найчастіше обирали вступники у виші 2024 року. Про це читайте за посиланням.