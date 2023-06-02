Зато часто из уст украинцев можно услышать суржиковые названия. Так что 24 Канал подскажет, как избежать русизмов и не повторять чужие языковые ошибки.

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Как правильно на украинском называть ягоды

В тридцатой подборке расскажем вам, как правильно называть популярные ягоды на украинском и навсегда забыть о суржиковых названиях, которые вы можете употреблять.

клубніка – полуниця;

Часто можно услышать, как украинцы называют "полуницю" (укр.) "клубнікою". Но это суржиковое слово надо забыть. Но помните: "полуницю" з "паляницею" (укр.) не путать!)

Часто еще "полуницю" (укр.) называют "трускавкою". Особенно на Западе Украины. В этом случае заметим, что "трускавка" – это диалектизм, а не суржик.

земляніка – суниця;

А вот "земляніка" – суржик, ведь мы едим "суницю" (укр.).

лісні ягоди – лісові ягоди;

И смакуя землянику, не забывайте, что едите "лісові ягоди, а не лісні" (укр.). ​

єжевіка – ожина;

черніка – чорниці;

"Ожину" (укр.) ни в коем случае не называйте "єжевікою", а "чорниці" (укр.) – чернікою. Ожину (укр.) вы еще можете назвать "афинами", если любите диалектизм.

брусніка – брусниця;

клюква – журавлина;

голубіка – лохина;

Также забудьте о таких суржиковых названиях как "брусніка, клюква і голубіка" (укр.). Потому что украинцы смакуют "брусницею, журавлиною та лохиною" (укр.).

арбузи – кавуни;

А когда начнется в Украине сезон арбузов (укр. кавунів), не говорите, что едите "арбуз" (укр.).

Так что приятного аппетита! И когда смакуете эти ягоды, называйте их правильно!