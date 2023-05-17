Так что когда наденете любимую вышиванку или вышитое платье, не забывайте правильно рассказывать о вашем разноцветном сокровище без суржика. А 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" подскажет вам, каких слов следует избегать.

К теме Поздравляйте самых родных без суржика: как правильно говорить по-украински о Дне матери

День вышиванки в Украине: история праздника

Это праздник каждый год в нашем государстве отмечают в третий четверг мая. Положили начало в 2006 году, чтобы поддержать традиционную украинскую одежду и почтить нашу культуру. Идея пришла в голову студентам Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Сначала к акции присоединились студенты и преподаватели вуза. Однако впоследствии эту идею подхватили миллионы украинцев по всему миру. Теперь уже традиционно в День вышиванки украинцы одевают национальную одежду, чтобы продемонстрировать миру свою самоидентификацию и национальный код. Что интересно, каждый регион Украины может похвастаться своим орнаментом и техникой для создания вышиванки.

Как правильно говорить по-украински

В двадцать восьмой подборке расскажем вам, как правильно говорить по-украински о Дне вышиванки и своей любимой национальной одежде.

рубашка – сорочка;

цвєт – колір;

ткань – тканина;

Если вы выбираете вышиванку или хотите пополнить свою коллекцию еще одной, помните: вы выбираете вышитую (укр.) сорочку, а не рубашку. И не можете определиться с (укр.) кольором та тканиною, а не цвєтом і тканню.

узор – візерунок, орнамент;

красний – червоний;

Также не говорите, что хотите красну (в значении цвета) вышиванку – а только (укр.) червону. И не с разными узорами, а (укр.) візерунками, орнаментом.



Девушки во Львове в вышитых сорочках / 24 Канал

крест – хрест;

звєзда – зірка, зоря;

А орнаменты украинских вышиванок действительно впечатляют. И любуясь ими, помните, что на вышиванках искусно выплетены (укр.) рослини, зорі, хрести, а не звьозди і крести.

вишитий, вишиваний;

Также имейте в виду: вы носите (укр.) вишиванку або вишиту, чи вишивану сорочку. Так что оба варианта – (укр.) вишита і вишивана – можете смело употреблять.

сукня, плаття;

гармонічний образ – гармонійний образ;

Смотрите также Успокойтесь – вам очень повезло: каких суржиковых слов стоит избавиться немедленно

Если же вы выбрали себе вышиванку по душе, можете создавать и весь (укр.) гармонійний образ. Только не говорите "гармонічний образ".

Что интересно, многие украинцы считают, что слово "плаття" (укр.) суржиково и его лучше заменить на сукню (укр). Однако СУМ подсказывает нам: "плаття" – это не суржик. Украинские писатели им не пренебрегали – не делайте этого и вы.

платок – хустина;

туфлі-лодочки – туфлі-човники

юбка – спідниця;

брюки – штани;

Соединить вышиванку вы смело можете как с "спідницею" (укр.), так и с "штанами" (укр.). Даже дополнить свой образ "хустиною" (укр.) и завершить его красивыми туфлями-човниками (укр.). И здесь будьте осторожны: не употребляйте такие слова как "юбка", "брюки", "платок" и "туфлі-лодочки".

одівати і одягати;

походка – хода;

Если вы уже продумали свой образ, можете смело (укр.) одівати і одягати свое вышитое сокровище и плавной "ходою" (укр.), а не походкой идти на прогулку или работу.

на вкус і цвєт товарища нєт – на колір і смак товариш не всяк;

При этом помните: украинские вышиванки завораживают разнообразием. Они наше сокровище, культурное богатство, оберег, генетический код. Так что выбирайте ту, которая ваш по душе. Ведь (укр.) на колір і смак товариш не всяк.



Украинские вышиванки / buvrzbts.davr.gov.ua