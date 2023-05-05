Поэтому советуем вам раз и навсегда избавиться от этого "языкового сорняка" в своем лексиконе. И 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" вам в этом поможет.

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Как правильно говорить по-украински

В двадцать шестой подборке подскажем вам, от каких суржиковых слов следует избавиться немедленно. Если вы не хотите, чтобы наш замечательный украинский язык превратился в суржиковый покруч и был очень похож на язык страны-агрессора.

канєшно – звичайно;

страдати – страждати;

"Звичайно" (укр.), выбросить суржик из вашего языка важно. Если вы не хотите, чтобы ваша речь "страждала" (укр.) от "мусора". Для начала забудьте о словах "канєшно" и "страдати".

обіщати – обіцяти;

начинати – починати;

опше, вобше, воопше – взагалі, зовсім;

И нет: мы сейчас не "починаємо" (укр.) вас раздражать. Просто хотим помочь вам говорить правильно. "Обіцяємо" (укр.): это "взагалі" (укр.) несложно. И не используйте, пожалуйста, такие покручи, как "начинати", "опше" и "обіщати".

К теме "Хватит оправдываться – не портите язык": какие суржики надо немедленно забыть

вдруг – раптом;

всмислі – тобто;

успокойся – заспокойся;

получиться – вийде;

"А "раптом" (укр.) у меня не "вийде" (укр.) так быстро избавиться от суржика?", – подумаете вы. "Тобто?" (укр.), – переспросим мы. На самом деле, это просто. Для начала "заспокойтесь" (укр.): все у вас получится. Так, можете уже забыть о существовании таких суржиковых слов, как: "вдруг", "всмислі", "успокойся", "получиться".

повезло;

предупреждати – попереджати;

Считайте, что вам подфартило и даже "повезло" (укр.) с нашими подборками.

Обратите внимание! слово "повезло" не следует относить к суржиковым. Оно есть в Словаре украинского языка как синоним к "пощастити, пофортунити".

В общем, советуем вам учить правильные слова, чтобы потом не услышать: "А мы "попереджали" (укр.)!" – а не "предупреждали".

Успехов в улучшении вашего украинского. Не оставляйте суржику ни одного шанса!