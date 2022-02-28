Мы не знаем, что не так с ротовым аппаратом у москалей, но знаем точно – им никак не поддается слово "паляниця". Не удивительно, что ни один оккупант не может его с первого, да и со второго раза сказать без ошибок. Это и позволяет выявлять их среди гражданского населения.

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На видео, которое выложили в телеграме Оперативный ВСУ, можно увидеть, как наши бойцы ведут диверсанта. Ребята попоросили, чтобы оккупант произнес слово "паляниця". И, понятное дело, с этой непосильной задачей он не справился.

– Ну скажи, давай, говори "паляниця".

– Так это же "клубника" на русском.

– Какая н***й клубника…

Ролик с эпическим диалогом можно смотреть целую вечность:

Ранее в сети появилось видео, как одному из пленных россиян проводят своеобразный тест на "паляницю". С ним он, конечно же, справиться не смог.

Если же серьезно, то российские диверсанты ходят не только в военной одежде. Они часто переодеваются в гражданское. Поэтому распознать их иногда – задача непростая. Так что сохраняйте бдительность и не забывайте, что мы их одолеем!

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