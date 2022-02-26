Видео, где мужчина идет к вооруженным оккупантам, опубликовал в соцсети блогер Андрей Луганский 26 февраля. В сообщении не сообщают, где очевидец наткнулся на россиян. Но можно предположить, что это – Сумщина. На видео мужчина говорит, что он находится в 12 километрах от Штеповки.

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На записи видно, как мужчина идет по обе стороны дороги и рассказывает об увиденном. Он говорит, что по обе стороны дороги стоит вражеская техника, в том числе танки. Впоследствии они видны на видео.

Очевидец подходит поближе и кричит к оккупантам: "Слава Украине" – те молчат. Тогда он говорит: "скажи "паляниця". Ответа – тоже не получил".

Впоследствии россияне говорят, чтобы тот перестал снимать, потому что это запрещено. На что мужчина уверенно отвечает: "Кто тебе сказал, что видеосъемка запрещена? Конституцией Украины разрешена видеосъемка".

Очевидец отмечает, что будет снимать все, что он хочет. На что один из оккупантов отвечает: "Меня и технику снимать не надо".

Как мужчина шел на оккупантов: смотрите видео

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