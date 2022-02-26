Відео, де чоловік йде до озброєних окупантів опублікував у соцмережі блогер Андрій Луганський 26 лютого. У дописі не повідомляють, де очевидець натрапив на росіян. Але можна припустити, що це – Сумщина. Адже на відео чоловік каже, що він перебуває за 12 кілометрів від Штепівки.

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На записі видно, як чоловік йде обабіч дороги і розповідає про побачене. Він каже, що тут є ворожа техніка, зокрема танки. Згодом їх видно на відео.

Очевидець підходить ближче і кричить до окупантів: "Слава Україні" – ті мовчать. Тоді він говорить: "скажи "паляниця". Відповіді – теж не отримав.

Згодом росіяни кажуть, аби той припинив знімати, бо це заборонено. На що чоловік впевнено відповідає: "Хто тобі сказав, що відеозйомка заборонена? Конституцією України відеозйомка дозволена".

Очевидець зазначає, що буде знімати все, що хоче. На що один з окупантів відповідає: "Мене і техніку знімати не треба".

Як чоловік йшов на окупантів: дивіться відео

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