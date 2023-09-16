Натомість у час розквіту української мови та повномасштабної війни з Росією українські діти повинні шанувати рідну мову і вивчати її. А 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе бути грамотними та викорінювати суржик.
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Як правильно говорити українською про навчання
Так, у сорок другій добірці розповімо вам, як правильно українською говорити про навчання та уроки у школі. А також – які суржикові слова варто забути, аби не псувати свою мову.
- Ученики – учні;
- учителя – вчителі, учителі;
Перш за все пам'ятайте: ви учні, а вас навчають вчителі.
- задавати домашню задачу – давати домашнє завдання;
- заставляти – змушувати;
- займатися – навчатися;
- знаходитися – перебувати, бути;
Домашнє завдання вам дають, а не задають задачу (виняток – задача з математики), коли ви думаєте, що вас змушують, а не заставляють вчитися. І у школі ви навчаєтеся, а не займаєтеся. І що важливо – перебуваєте, є, адже не загубилися.
- зустрічаються помилки – трапляються помилки;
- вірна відповідь – правильна відповідь;
- сама вища оцінка – найвища оцінка;
Помилки у вашому мовленні можуть траплятися, а зустрічаються вам у коридорах інші учні. Ваша відповідь на уроках є правильною, а не вірною. Вірно ви можете когось любити. А за правильну відповідь отримуєте найвищу оцінку.
- получив зауваження – отримав зауваження;
Якщо ви не уважні на уроці, то отримаєте, а не получите зауваження від вчителя.
До теми "Я поступлю у цей ВУЗ": як правильно українською говорити про вступну кампанію
- строчки – рядки;
Коли читаєте вірш, звертаєте увагу на кожен його рядок, а не строчку.
- кружки – гуртки;
А після занять відвідуєте улюблені гуртки, а не кружки.