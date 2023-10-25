Одним із таких слів є "брунатний". Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, який це колір та яким синонімом його можна замінити.
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Що в українській мові означає "брунатний"
Авраменко уточнив: брунатний – це коричневий колір.
І додав, що в англійській мові є слово з таким же коренем – "браун", що означає коричневий".
До теми Як українською сказати "взгрустнулось"
Як сказати українською "взгрустнулось"
- Олександр Авраменко також розповідав про труднощі перекладу з однієї мови на іншу.
- Зокрема, уточнив, як правильно перекласти російське слово "взгрустнулось".
- Українською треба казати "огорнув смуток".