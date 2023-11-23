Усе тому, що воно є запозиченим з російської мови. Чи є це слово суржиковим і які має відповідники, розповідає Освіта 24.
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Як українською назвати кульок
Слово "кульок" можна знайти у словниках, але все ж варто його замінити іншими – українськими милозвучними відповідниками.
Так, мовознавці радять слово "кульок" уникати, адже воно запозичене з російської мови. При цьому рекомендують вживати такі слова і похідні від них:
- пакет;
- торба;
- пакетик;
- торбинка;
- мішок;
- мішечок.
Мовознавці також зазначають, що розмежування значень понять "пакет" як паперовий мішок та "кульок" є штучним.
Автори Словника питомої української мови також радять замість слова "кульок" казати мішечок, пакет, торбинка.
Зауважимо, що у Академічному тлумачному словнику ви знайдете слово "кульок". Воно є синонімом до "кулик". Останнє маю кілька значень. Такі як "маленький мішечок", "болотяний птах" тощо.
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Як українською назвати "чолку"
- Українці часто вживають слово "чолка".
- Але не варто, адже воно є суржиковим.
- Як його замінити та сказати правильно українською, читайте за посиланням.