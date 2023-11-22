Або просто можуть не знати, як правильно сказати українською. Одним із таким суржикових слів є "чолка".

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Як українською назвати "чолку"

Це слово є доволі поширеним у мовленні краян. Та насправді його немає в українській мові. Тож Освіта 24 підкаже вам, як його замінити.

Так, доктор філологічних наук Олександр Пономарів розповідав, що пасмо волосся, що звисає над лобом, треба називати чубчиком. Можна ще гривкою.

Чубчик, до слова, є зменшено-пестливим до чуб. Словник також фіксує такі зменшувальні форми до слова "чуб" як чУбик та чубОк.

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