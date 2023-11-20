Навіть якщо не знаєте, як сказати українською правильно. Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" навів приклад одного із неправильних висловів та його правильний відповідник.

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Як сказати українською "не по собі"

Так, Авраменко розповів, як перекласти на українську мову російський вислів "не по себе".

Він зазначив: часто чує, як кажуть "мені стало не по собі". Так мовці прагнуть передати почуття незручності чи дискомфорту. Але цю фразу вживати не варто. Варто казати "ніяково".

До прикладу, ви можете сказати так: "Мені стало ніяково через незграбну поведінку колеги" або "Я зніяковів через різке зауваження".

Раджу уникати російський вислів "не по собі", а вживати органічні українські відповідники "ніяково" і "ніяковіти",

– наголосив Авраменко.



Як сказати українською "не по собі" / скриншот відео

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