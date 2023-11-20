Даже если не знаете, как сказать по-украински правильно. Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" привел пример одного из неправильных выражений и его правильное соответствие.

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Как сказать на украинском "не по себе"

Так, Авраменко рассказал, как перевести на украинский язык русское изречение "не по себе".

Он отметил: часто слышит, как говорят, "мне стало не по себе". Так говорящие стремятся передать чувство неудобства или дискомфорта. Но эту фразу употреблять не стоит. Стоит говорить "ніяково" (укр.).

К примеру, вы можете сказать так: "Мне стало неловко (ніяково – укр.) из-за неловкого поведения коллеги" или "Я смутился (зніяковів – укр.) из-за резкого замечания".

Советую избегать русское выражение "не по себе", а употреблять органические украинские соответствия "ніяково" и "ніяковіти",

– подчеркнул Авраменко.



Как сказать на украинском "не по себе" / видео скриншот

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