Украинский актер и сценарист Евгений Янович развеселил сеть неожиданным сообщением в Threads. Он признался, что регистрировался на НМТ, но только теперь заметил дату проведения и понял: тестирование состоится уже 23 мая.

Янович попросил совета перед НМТ

В своей заметке Янович с юмором обратился к подписчикам за помощью.

Тредс! Нужна помощь)) Неожиданно вспомнил, что регистрировался на НМТ. Захожу, смотрю дату. Пишет, что сдаю НМТ 23 мая. И так же неожиданно понял, что это ЗАВТРА!)))) Есть лайфхаки, как подготовиться к НМТ за 12 часов?,

– написал он.

Актер также поинтересовался, есть ли среди подписчиков репетиторы по математике, истории или украинскому языку и литературе, которые могли бы быстро "ввести в курс дел".

Женя Янович вспомнил об НМТ / Скриншот с Threads

Такое сообщение сразу привлекло внимание пользователей, ведь ситуация оказалась знакомой для многих абитуриентов.

Какие советы дали пользователи Threads

Комментарии под сообщением быстро превратились в отдельное шоу. Часть пользователей шутила, часть – пыталась дать практические рекомендации.

Один из комментаторов предложил экспресс-подготовку по украинскому языку и литературе в формате молниеносного повторения: "Кто написал "Повію"? Что такое сложноподчиненное предложение? Настоящее имя Леси Украинки? Правила чередования у/в? По идее, успеваете до завтра".

Не обошлось и без традиционных "студенческих" советов. Пользователи советовали положить книгу под подушку, монетку – в кроссовок или даже "кричать что-то в открытое окно".

Другие же рекомендовали сосредоточиться на просмотре коротких видеоуроков по истории и прохождении тестов предыдущих лет.

От шуток до репетиторов

Под заметкой нашлись и те, кто отнесся к ситуации серьезно. Несколько репетиторов предложили экспресс-консультации, а некоторые образовательные страницы даже пообещали интенсивную подготовку за несколько часов.

Пользователи также делились собственным опытом сдачи ВНО и НМТ. Кто-то вспоминал, что успешно сдавал тест после минимальной подготовки, а кто-то советовал не паниковать и больше доверять знаниям, накопленным за годы обучения.

Среди десятков шуток и мемов выделялся и простой совет:

Попробуйте проходить тесты предыдущих лет – за это время будет сложно что-то выучить, а повторить то, что знаете, точно стоит.

И хотя неизвестно, каким будет результат самого тестирования для Яновича, его сообщение уже стало маленьким хитом среди пользователей Threads и в очередной раз показал: украинские соцсети умеют превратить даже стресс перед НМТ в повод для юмора.