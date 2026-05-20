Знания выпускников будут проверять по четырем предметам. 24 Канал рассказывает о главных нюансах, которые должны знать нынешние участники тестирования.

Как и когда будет происходить НМТ в 2026 году?

Тестирование будет проходить в рамках основной и дополнительной сессии. Основная продлится с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля. Каждый участник НМТ будет проходить тестирование в один день в два этапа:

продлится 120 минут, надо выполнить задания по украинскому языку и математике; также продлится 120 минут, надо выполнить задание по истории Украины и учебного предмета на выбор.

Между этапами будет 20-минутный перерыв.

Принципиальных системных изменений в тесты национального мультитеста в 2026 году не вносили.

В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам НМТ не только 2026 года, но и 2023, 2024, 2025 годов.

Более 500 абитуриентов будут сдавать НМТ на языках нацменьшинств.

Важно! В этом году тесты по физике и химии немного изменили. Участники при этом смогут пользоваться справочными материалами.

Какие предметы будут сдавать участники?

НМТ будет происходить в течение одного дня. Знания участников будут проверять по четырем предметам.

Обязательно участники будут сдавать:

украинский язык;

математику;

историю Украины.

Также – один предмет на выбор из такого перечня:

иностранный язык;

биология;

география;

физика;

химия;

украинская литература.



Календарь проведения НМТ-2026 / УЦОКО

Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что дата регистрации на тестирование не связана с датой сдачи экзамена.

Сколько человек зарегистрировались на тест?

Участники регистрировались на тестирование в пределах двух периодов: основного и дополнительного. Первый длился с 5 марта до 2 апреля включительно. Второй – в течение 11 – 16 мая.

В этом году НМТ будут сдавать более 355 тысяч участников. Это можно будет сделать и в Украине, и за рубежом. Более 18 тысяч человек будут проходить проверку знаний за пределами нашей страны.

Среди предметов на выбор самым популярным является иностранный язык. Меньше всего участников и участниц решили сдавать физику и химию.

Обратите внимание! Руководительница УЦОКО Татьяна Вакуленко советует участникам УМТ подготовиться именно к четырехчасовому экзамену. Не лишним будет потренироваться дома. Детали она рассказала в интервью УП.

Как узнать дату и место тестирования?

Место, дату и время проведения НМТ стоит искать в персональных приглашениях, размещенных в персональных кабинетах участников НМТ.

Из соображений безопасности мы не публикуем графика проведения НМТ и информации о том, где на территории Украины состоятся тестирования, ни на сайтах Украинского и региональных центров оценивания качества образования, ни на наших официальных страницах в соцсетях,

– отмечают в Украинском центре оценивания качества образования.

Также предостерегают от распространения информации о месте проведения НМТ и передачи своих персональных данных посторонним лицам.

Как будет происходить допуск к ТЭЦ?

Начало тестирования для участников в Украине указали по киевскому времени. Кто будет сдавать тестирование за рубежом, должен ориентироваться на местное время.

Допуск в ТЭЦ стартует за 30 минут и остановится за 5 минут до начала тестирования. Для входа нужно предъявить сертификат участника НМТ и оригинал паспорта или аналог в Дии. Стоит также распечатать приглашение.

Важно! Если участник опоздает или при входе в ТЭЦ не предъявит документа, удостоверяющего личность, его не допустят к участию в УМТ.

Что можно взять с собой и что помнить?

На тестирование советуют взять ручку и бутылочку питьевой воды и перекус. Черновики выдадут в аудитории. Если вы сдаете НМТ в Украине, возьмите также теплую одежду. Она может понадобиться в случае длительного пребывания в укрытии.

Участникам при этом запрещают иметь с собой различные гаджеты и их элементы, а также "шпаргалки".

Во время тестирования надо в начале внимательно послушать речь инструктора. Можно обращаться к нему за разъяснением функций сервиса или технических неисправностей и в случае других нестандартных ситуаций.

В случае чрезвычайной ситуации или воздушной тревоги следует слушать указания персонала ТЭЦ.

После завершения выполнения заданий каждого этапа следует подойти к старшему инструктору, сдать черновик и поставить подпись в Аудиторном протоколе,

– напоминают в УЦОКО.

Если вы не смогли начать / завершить работы или принять участие в НМТ, можете подать заявление на дополнительную сессию. Опоздание не является уважительной причиной. Зато такой причиной может быть длительная воздушная тревога или массированный обстрел в ночь перед мультитестом.

Обратите внимание! На тестировании планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.

Когда объявят результаты?

После завершения каждого этапа участники увидят информацию о количестве предоставленных и сохраненных ответов. Финальный тестовый балл по каждому предмету НМТ будет известен после завершения работы над заданиями второго этапа. Их можно записывать – для этого стоит попросить у старшего инструктора лист для заметок.

Участники НМТ также могут благодаря таблицам перевода тестовых баллов "превратить" свой тестовый балл в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.

Официальные результаты тестирования разместят в персональных кабинетах участников НМТ до 3 июля.

Какой минимальный балл на НМТ надо набрать?

Чтобы иметь возможность в этом году поступать в вуз в Украине, надо набрать проходной балл по каждому из предметов УМТ.

В этом году это не менее 15% от максимального количества тестовых баллов почти по всем предметам. Кроме украинского языка и истории Украины, где нужно набрать на 1 балл больше 15% максимального количества тестовых баллов,

– рассказала руководительница УЦОКО Татьяна Вакуленко.

Глава МОН Украины Оксен Лисовой на своей странице в фейсбуке при этом написал, что НМТ – это лишь один из шагов на образовательном пути. И это точно не финальный экзамен в жизни. Поэтому не стоит волноваться и бояться тестирования. Это возможность попробовать собственные силы. Родителям при этом министр советует стать для детей опорой.