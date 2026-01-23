Об этом в комментарии Укринформа рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Будут ли изменения в тестах НМТ?

Вакуленко отметила, что специалисты Центра понимают, в каких условиях учатся украинские подростки.

Вносить принципиальные системные изменения в содержание теста – это де-факто создавать неравные условия для тех участников, которые не имеют доступа к актуальной информации и не имели его в последнее время и которые могут даже не узнать об этих изменениях, потому что они находятся на территориях, где нет ни света, ни воды, ни отопления. Поэтому принципиальных изменений не будет,

– сообщила она.

И добавила, что МОН в проекте порядка приема в вузы предложило повысить на 1 балл порог сдал / не сдал по украинскому языку и истории Украины. Однако это не должно повлиять на подготовленных абитуриентов.

Также она заявила, что усиливать дополнительным оборудованием временные экзаменационные центры для проведения НМТ в условиях вероятных перебоев со светом и интернет-связью должны учредители учебных заведений, местные управления образования. УЦОКО вместо этого не обеспечивает дополнительное оборудование на местах.

Конечно, мы обратимся к правительству для того, чтобы поддержать те заведения, которые с нами работают, и для того, чтобы помочь им как можно легче пройти через этот период,

– уточнила Вакуленко.

Будет ли дополнительная сессия?

Руководительница УЦОКО при этом добавила: если абитуриент не сможет сдать НМТ во время основной сессии, сможет это сделать во время дополнительной.

Дополнительная сессия всегда есть, была и будет. Если нужно будет, будет и третья сессия, то есть мы никого не оставим. До 2025 года включительно третья сессия еще ни разу не была нужна, потому что никто не оставался без результатов после дополнительной сессии,

– отметила она.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?