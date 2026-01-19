Соответствующую норму содержит приказ МОН Украины, регламентирующий проведение НМТ в 2026 году. Этот приказ ведомство недавно зарегистрировало в Министерстве юстиции. Об этом информирует 24 Канал.

Можно ли сдавать тестирование на языках нацменьшинств?

Да, задания мультитеста планируют переводить на языки четырех национальных меньшинств, кроме русского.

Переводы будут доступны на венгерском, польском, румынском и крымскотатарском языках.

Переведут тесты по истории Украины, математике, биологии, химии, географии и физики.

Иметь право сдавать так тестирование те абитуриенты, которые получали полное общее среднее образование на языках национальных меньшинств.

Для этого при регистрации на НМТ они имеют право выбрать тот язык, на котором происходило преподавание в их школе.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?