Среди выборочных будет биология. Украинский центр оценивания качества образования рассказывает, какие темы и задания будут на тестирование по этому предмету.
Смотрите также Когда стартует регистрация на УМТ-2026
Какие темы будут на НМТ по биологии?
Содержание заданий по этому предмету будет соответствовать программе ВНО по биологии. Будет охватывать 5 разделов, в частности:
Введение. Химический состав, структура и функционирование клеток. Реализация наследственной информации;
Закономерности наследственности и изменчивости;
Биоразнообразие;
Организм человека как биологическая система;
Основы экологии и эволюционного учения.
Тест по биологии будет содержать 30 заданий различных форм:
с выбором одного правильного ответа (24 задания);
на установление соответствия ("логические пары") (4 задания);
с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (2 задания).
Задания будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. Так, по 1 тестовому баллу можно получить за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия, от 0 до 3 тестовых баллов – за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных.
За выполнение заданий по биологии можно будет получить от 0 до 46 тестовых баллов,
– отметили в УЦОКО. Задания НМТ по биологии / УЦОКО
Свой результат (количество набранных тестовых баллов за правильно выполненные задания) участники тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По таблице перевода тестовых баллов результат переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.
Смотрите также Какие задания и темы будут на УМТ-2026 по украинской литературе
Что известно об НМТ-2026?
Тестирование в этом году будет проходить в течение одного дня.
Проверять знания участников будут в рамках основной и дополнительной сессии.
НМТ будет состоять из четырех предметов. Абитуриенты будут сдавать обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия вступительных экзаменов в вузы в формате ВНО будет проходить с 20 мая по 25 июня.
Дополнительную сессию НМТ проведут с 17 по 24 июля.
Каждый участник НМТ будет проходить тестирование в один день в два этапа.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
Принципиальных системных изменений в тесты национального мультитеста в 2026 году вносить не будут.
В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам мультитеста не только 2026 года, но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.