Среди выборочных будет биология. Украинский центр оценивания качества образования рассказывает, какие темы и задания будут на тестирование по этому предмету.

Смотрите также Когда стартует регистрация на УМТ-2026

Какие темы будут на НМТ по биологии?

Содержание заданий по этому предмету будет соответствовать программе ВНО по биологии. Будет охватывать 5 разделов, в частности:

Введение. Химический состав, структура и функционирование клеток. Реализация наследственной информации;

Закономерности наследственности и изменчивости;

Биоразнообразие;

Организм человека как биологическая система;

Основы экологии и эволюционного учения.

Тест по биологии будет содержать 30 заданий различных форм:

с выбором одного правильного ответа (24 задания);

на установление соответствия ("логические пары") (4 задания);

с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (2 задания).

Задания будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. Так, по 1 тестовому баллу можно получить за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия, от 0 до 3 тестовых баллов – за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных.

За выполнение заданий по биологии можно будет получить от 0 до 46 тестовых баллов,

– отметили в УЦОКО. Задания НМТ по биологии / УЦОКО

Свой результат (количество набранных тестовых баллов за правильно выполненные задания) участники тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По таблице перевода тестовых баллов результат переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.

Смотрите также Какие задания и темы будут на УМТ-2026 по украинской литературе

Что известно об НМТ-2026?