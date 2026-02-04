Эти даты определены Календарным планом организации и проведения в 2026 году НМТ. Его утвердило Министерство образования и науки Украины.

Когда регистрация на НМТ-2026?

Регистрация будет проходить в онлайн-формате с помощью специального сервиса на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Будущие участники УМТ при этом должны создать электронный кабинет участника тестирования.

Персональный кабинет можно будет создать автоматически через Дию или заполнив форму в регистрационном сервисе.

Выпускники смогут зарегистрироваться для прохождения мультитеста как в пределах Украины, так и за рубежом.

До начала процедуры регистрации УЦОКО обнародует перечень стран и городов за рубежом, на территории которых создадут временные экзаменационные центры. Из соображений безопасности информацию о месте расположения этих центров на территории Украины обнародовать не будут.

В случае успешной регистрации в течение всего основного периода участники НМТ при необходимости смогут внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине или за рубежом, в котором хотят пройти НМТ, в е-кабинетах до 7 апреля.

Кроме основного периода регистрации с 5 марта по 2 апреля, предусмотрен еще дополнительный период регистрации – с 11 до 16 мая.

В это время смогут зарегистрироваться для прохождения тестирования те, кто не смог этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации, и те, кто регистрировались в основной период, но им отказали.

Изменения в регистрационные данные таким участникам НМТ можно будет внести до 21 мая.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?