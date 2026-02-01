Три будут обязательными и один – на выбор. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Где найти демонстрационные тесты НМТ-2026?
В этом году экзамен не будет сложнее чем в предыдущие годы.
Чтобы нынешние его участники могли проверить свой уровень знаний, УЦОКО обнародовал демонстрационные варианты тестов. Они также помогут участникам тестирования научиться распределять время на выполнение заданий по различным предметам, определить темы, над которыми стоит тщательно поработать и тому подобное.
Здесь есть не только тесты, но и правильные ответы к ним, что позволяет сразу себя проверить,
– отметили в Центре.
И добавили: при выполнении заданий по математике, физике и химии можно пользоваться справочными материалами, к тому же не только тренируясь, но и на реальном тестировании. Они будут размещены в тестировщике.
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
- НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будет основная и дополнительная сессии тестирования.
- Мультитест будет состоять из четырех предметов. Поступающие будут сдавать обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Основная сессия вступительных экзаменов в вузы в формате ВНО будет проходить с 20 мая по 25 июня.
- Дополнительную сессию НМТ проведут с 17 по 24 июля.
- Каждый участник НМТ будет проходить тестирование в один день в два этапа.
- Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
- Принципиальных системных изменений в тесты национального мультитеста в 2026 году вносить не будут.
- В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста не только 2026 года, но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.